Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Visite d’une usine hydroélectrique à Vire Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Visite d’une usine hydroélectrique à Vire Vire Normandie, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Vire Normandie. Visite d’une usine hydroélectrique à Vire 2021-07-28 14:00:00 – 2021-07-28 Vire Parking de l’Ecluse

Vire Normandie Calvados Serge Poisson présente l’historique de l’écluse de Vire, les fameux moulins du roi du XIe siècle et l’évolution industrielle du site. Ensuite il nous fera découvrir sa centrale hydroélectrique et la production de l’énergie renouvelable. Rendez-vous parking de l’écluse. Réservation obligatoire. Goûter offert. Serge Poisson présente l’historique de l’écluse de Vire, les fameux moulins du roi du XIe siècle et l’évolution industrielle du site. Ensuite il nous fera découvrir sa centrale hydroélectrique et la production de l’énergie renouvelable. Rendez-vous… Serge Poisson présente l’historique de l’écluse de Vire, les fameux moulins du roi du XIe siècle et l’évolution industrielle du site. Ensuite il nous fera découvrir sa centrale hydroélectrique et la production de l’énergie renouvelable. Rendez-vous… Serge Poisson présente l’historique de l’écluse de Vire, les fameux moulins du roi du XIe siècle et l’évolution industrielle du site. Ensuite il nous fera découvrir sa centrale hydroélectrique et la production de l’énergie renouvelable. Rendez-vous parking de l’écluse. Réservation obligatoire. Goûter offert. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu Vire Normandie Adresse Vire Parking de l'Ecluse Ville Vire Normandie lieuville 48.8357#-0.89107