### En visitant l’Écomusée de la Vigne et du Vin vous partez à la découverte du vignoble des Cadillac Côtes de Bordeaux, chargé d’histoire ! **Écomusée de la Maison des Vins** L’édifice, datant du XVIIIe siècle, était la propriété de Georges Barthélémy Cazeaux-Cazalet viticulteur et maire de Cadillac au XIXe siècle. À cette époque, le vignoble est ravagé par le phylloxéra, une maladie transmise par un insecte. C’est au cœur du grand parc de sa demeure que Geoges Barthélémy Cazeaux-Cazalet installe l’annexe de la première école de viticulture de la Gironde. Là, on y apprenait les techniques de la greffe, encore utilisées de nos jours dans le monde entier, qui ont permis d’éradiquer la maladie. **Visitez l’Écomusée de la Vigne et du Vin** Cet espace ludique retrace l’histoire du vignoble et revient sur un métier de passion, celui du viticulteur. Partez donc à la rencontre de ceux qui élaborent les vins grâce à un savoir-faire et un respect des traditions. La visite est libre, vous pouvez donc adapter votre temps en fonction de votre journée. Une visite de 30 minutes minimum vous permettra de découvrir : * Le riche patrimoine historique et paysagé de nos AOC * Nos différents terroirs * Le métier de viticulteur, une profession de passion * Les différents outils nécessaires à l’entretien de la vigne * Une période clé dans l’histoire d’un vin : les vendanges * La naissance du vin au chai * Sa mise en bouteille à la propriété : un véritable gage de qualité * La fabrication des barriques et des bouchons * L’art de la dégustation * Une exposition d’anciens outils viticoles * L’exposition des dix gabarits différents de bouteilles de vin Une visite complète de l’Écomusée de la Vigne et du Vin dans un espace lumineux et aménagé dans le plus grand respect des lieux. Amusez-vous ensuite à exercer votre odorat pour découvrir les principaux arômes présents dans le vin. Saurez-vous ensuite retrouver les arômes de notre piano olfactif ?

Entrée libre. Une dégustation gratuite et au-delà : 5€/personne.

Maison des Vins de Cadillac D10 route de Langon, 33410 Cadillac Cadillac Gironde



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00