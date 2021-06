Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Visite d’une salle de classe 1900 Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Visite d’une salle de classe 1900 Mazet-Saint-Voy, 5 août 2021-5 août 2021, Mazet-Saint-Voy. Visite d’une salle de classe 1900 2021-08-05 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-05

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Mazet-Saint-Voy Classe d’école 1900 reconstituée avec Frédérique Mounier, pour enfants et adultes. armand.debard05@orange.fr +33 4 71 59 71 56 http://www.environnementpatrimoinemazet.fr/ Classe d’école 1900 reconstituée avec Frédérique Mounier, pour enfants et adultes.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Étiquettes évènement : Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Ville Mazet-Saint-Voy lieuville 45.04696#4.24523