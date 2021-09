Montvalezan Rochette 73700 Montvalezan Montvalezan, Savoie Visite d’une rénovation en BLC à Montvalezan-La Rosière (73) Rochette 73700 Montvalezan Montvalezan Catégories d’évènement: Montvalezan

Rénovation complète en auto-construction, d’une ancienne habitation rurale – en ruine. Un site complexe sans accès mécanique, des mitoyennetés proches, une construction sans moyen de levage. Une ossature faite de portiques BLC préfabriqués, assemblés à la main, qui prennent appui sur les murs en pierre existants. Une isolation des parois, par un enduit chaux-chanvre. De nombreux vitrages pour capter le rayonnement solaire passif et ouvrir le regard sur les sommets de Tarentaise. Des finitions intérieurs contemporaines, épurées et élégantes. – Visite réalisée par YOHANN FAVRE. ARCHITECTE DIPLÔMÉ D’ETAT – HMO.NP BUREAU : LES TACHONNIERES -73 700 MONTVALEZAN – SAVOIE

Entrée gratuite mais sur inscription.

