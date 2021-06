Visite d’une parcelle pilote d’agroforesterie sur le site du centre INRAE Val de Loire à Nouzilly INRAE Val de Loire, 20 juin 2021-20 juin 2021, Nouzilly.

INRAE Val de Loire, le dimanche 20 juin à 14:00

_L’unité expérimentale Physiologie animale de l’Orfrasière a implanté en 2014 une parcelle agricole drainée en agroforesterie dans le cadre d’un projet de recherche d’intérêt régional Centre-Val de Loire : SPEAL (Sélection Participative d’Espèces Annuelles ou Ligneuses adaptées aux pratiques agroécologiques). Les arbres ont été plantés dans l’objectif d’une production de bois d’œuvre et cohabitent avec les grandes cultures (blé, maïs, etc.)._ La visite guidée permettra de découvrir l’agroforesterie et sa déclinaison sur le site de Nouzilly, et de comprendre le rôle de l’unité expérimentale qui effectue : • un suivi agronomique et économique du système agroforestier, • une étude de l’impact des arbres sur le système de drainage agricole Les essences de feuillus précieux observables sont : le cormier, le merisier, l’alisier torminal, l’érable sycomore, et l’orme (témoin).

