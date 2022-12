Visite d’une mini-ferme pédagogique « La famille est dans les blés » Brinay Brinay Brinay Catégories d’évènement: Brinay

Nièvre Brinay Succomber au charme d’une mini ferme pédagogique et remporter son diplôme du petit fermier… Des vacances en famille à la ferme, ça vous tente ?

Si vous passez par la Nièvre, ne loupez pas la visite de notre mini ferme pédagogique !

Nous avons pour mission de transmettre les valeurs du bien-être animal dès le plus jeune âge.

Des visites guidées sont proposées uniquement sur inscription. Entrée 5 €, gratuit pour les locataires du gîte La famille est dans les blés.

Au programme : atelier Câlins, atelier petit fermier, ateliers biberons (selon la saison). Chaussures fermées et tenue « confortable » recommandées pour la visite.

Vos enfants vont adorer avoir un premier contact avec nos animaux présents dans la Mini-Ferme pédagogique. Possibilité de séjourner dans une exploitation agricole, profiter de tout le confort d’un grand gîte familial au charme d’antan, faire les foins avec vos hôtes lors d’un baptême de tracteur. Une chose est certaine, vos enfants en parleront longtemps ! joelle.drk@gmail.com https://la-famille-est-dans-les-bles.com/mini-ferme-pedagogique/ Brinay

