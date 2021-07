Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Visite d’une Miellerie Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Visite d’une Miellerie Mazet-Saint-Voy, 20 août 2021, Mazet-Saint-Voy. Visite d’une Miellerie 2021-08-20 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-20 11:30:00 11:30:00

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Les abeilles et le miel. Visite commentée et découverte du métier d’apiculteur et de la vie des abeilles, suivie d’une dégustation bien sûr ! lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com +33 4 71 59 71 56 http://www.ot-hautlignon.com/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Ville Mazet-Saint-Voy lieuville 45.05862#4.2427