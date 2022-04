Visite d’une miellerie Aunay-en-Bazois Aunay-en-Bazois Catégories d’évènement: Aunay-en-Bazois

Aunay-en-Bazois Nièvre Aunay-en-Bazois Visite de la Miellerie Collignon. Installé dans l’ancienne école d’Aunay-en-Bazois, Pascal Collignon vous fera découvrir son petit musée, le parcours du miel avec dégustation à la clé…

Rendez-vous sur place à 15h, à l’ancienne école d’Aunay-en-Bazois.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme, au plus tard la veille avant 17h30.

