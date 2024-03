Visite d’une microbrasserie Une bière Belge avec l’accent du Sud Microbrasserie Kataclysm Martigues, samedi 21 septembre 2024.

Visite d’une microbrasserie Une bière Belge avec l’accent du Sud Microbrasserie Kataclysm Martigues Bouches-du-Rhône

Découvrez la bière Kataclysm, une véritable ode à la fusion entre la tradition brassicole belge et l’authenticité ensoleillée du Sud de la France. Nous vous donnons l’opportunité de découvrir les secrets de fermentations et les procédés de brassage.

Sous la houlette de Lola, une passionnée de brassage qui réanime avec brio sa marque, cette bière incarne le mariage parfait entre savoir-faire ancestral et créativité contemporaine.



Patrick, originaire de Belgique et fort d’une formation hôtelière, a laissé son empreinte dans l’univers du vin en tant que sommelier et amateur averti. Pourtant, son retour aux sources l’a ramené à une évidence la bière, cette boisson ancestrale et conviviale, est son véritable appel.



Dans cette micro-brasserie, l’artisanat est roi. Lola et Patrick privilégient une approche 100 % artisanale, sélectionnant rigoureusement des ingrédients de qualité, souvent issus de l’agriculture biologique.



« Depuis 2019, nous avons entrepris ce voyage brassicole, depuis les premières expérimentations dans notre brasserie domestique jusqu’à l’inauguration de notre espace de brassage à Carry le Rouet, pour enfin poser nos cuves sur l’Ile à Martigues. »



Venez à leur rencontre et plongez dans l’univers fascinant de la brasserie. Au cours de votre visite, il vous sera dévoiler les secrets des différentes variétés de bières, les subtilités des fermentations, les choix des ingrédients et les étapes cruciales du processus de brassage. Enfin, laissez-vous séduire lors d’une dégustation de trois bières phares, révélant chacune une facette unique de ce savoir-faire.



Pour pimenter votre expérience, testez vos connaissances brassicoles avec un quiz exclusif.



La rencontre entre la Belgique et le Sud de la France est le ferment de cette singularité, donnant naissance à des bières d’exception qui célèbrent la richesse des terroirs et des traditions brassicoles. 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-21 11:30:00

Microbrasserie Kataclysm 19, rue de la République

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com

L’événement Visite d’une microbrasserie Une bière Belge avec l’accent du Sud Martigues a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de Martigues