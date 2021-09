Pusignan Maison individuelle Pusignan, Rhône Visite d’une maison : rénovation & extension à Pusignan (69) Maison individuelle Pusignan Catégories d’évènement: Pusignan

**Visite en présence de l’architecte, Alexandre Jézequel – ARCHITEKDESIGN ; et du charpentier, LOFOTEN.** Rénovation complète et extension d’une maison individuelle existante en pisé. Création d’une extension de 25 m² au sud avec de larges ouvertures afin d’apporter de la lumière tout en profitant des apports solaires. Au nord, un garage et un local technique viennent s’accoler à la maison. Une attention particulière a été apportée quant à la rénovation énergétique de cette ancienne bâtisse en pisé. Des matériaux perspirants et biosourcés ont été choisis afin de respecter ces murs. Isolation extérieure en fibre de bois et liège enterré, enduits chaux intérieurs, extension bois avec isolation en fibre de bois. Chauffage par pompe à chaleur géothermique avec forage vertical.

Inscription obligatoire. L’adresse exacte de la visite est donnée lors de l’inscription.

