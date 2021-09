Carquefou 7 place Jean Hallouart Carquefou, Loire-Atlantique Visite d’une maison (rénovation et extension) 7 place Jean Hallouart Carquefou Catégories d’évènement: Carquefou

Loire-Atlantique

Visite d’une maison (rénovation et extension) 7 place Jean Hallouart, 16 octobre 2021, Carquefou. Visite d’une maison (rénovation et extension)

le samedi 16 octobre à 7 place Jean Hallouart

Après avoir acquis cette maison des années 70, les nouveaux propriétaires se sont tournés vers nous pour transformer cette maison. L’objectif était de pour pouvoir y accueillir leur famille nombreuse, créer un lieu de vie chaleureux tout en réalisant une rénovation énergétique de cette maison qui était une véritable passoire thermique. Une extension en ossature bois située à l’arrière de la maison permet d’accueillir deux nouvelles chambres. Toute la maison existante est réisolée par une isolation par l’extérieur et rhabilée de bois aifn de donner un aspect plus contemporain à la maison. Le terrain étant situé à l’angle de 3 rues, l’extension permet de refermer le terrain pour proposer des espaces plus intime. A l’intérieur, une grande pièce de vie a été créée, un bloc central en contreplaqué de peuplier intégrant la cuisine et les pièces d’eau permettent de séparer le séjour d’un coin bureau/jeux vidéos dédiés aux enfants.

Entrée gratuite si inscription par mail ou par téléphone, 15 places par visite

Journées nationales de l’architecture 7 place Jean Hallouart 7 place Jean Hallouart carquefou Carquefou Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T11:30:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Carquefou, Loire-Atlantique Autres Lieu 7 place Jean Hallouart Adresse 7 place Jean Hallouart carquefou Ville Carquefou lieuville 7 place Jean Hallouart Carquefou