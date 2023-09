VISITE D’UNE MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS À NEVERS (58) VISITE D’UNE MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS À NEVERS (58) Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre VISITE D’UNE MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS À NEVERS (58) VISITE D’UNE MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS À NEVERS (58) Nevers, 14 octobre 2023, Nevers. VISITE D’UNE MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS À NEVERS (58) Samedi 14 octobre, 14h00 VISITE D’UNE MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS À NEVERS (58) Maison d’habitation de 107m2, composée d’une partie jour, d’une chambre et d’un bureau. Une salle d’eau, un WC, ainsi qu ‘un cellier-local technique. Il s’agit d’une parcelle en fond de terrain, en partie boisée. L’habitation doit venir s’implanter sur la partie Est, avec comme contrainte d’éviter l’abattage d’arbres existants. Pour avoir un impact faible sur l’environnement, un toit terrasse est privilégié, ainsi que l’usage du bois brut en revêtement, destiné à se griser naturellement. La maison est un parallélépipède, forme idéale pour respecter les critères imposés par le PassivHaus. VISITE D’UNE MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS À NEVERS (58) rue du bois d’ardenet 58000 nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSMRsT819MaJf40f8jDGwL-4clJv676EAd4djR72SHy3trTg/viewform »}] Maison d’habitation de 107m2, composée d’une partie jour, d’une chambre et d’un bureau. Une salle d’eau, un WC, ainsi qu ‘un cellier-local technique. Il s’agit d’une parcelle en fond de terrain, en partie boisée. L’habitation doit venir s’implanter sur la partie Est, avec comme contrainte d’éviter l’abattage d’arbres existants. Pour avoir un impact faible sur l’environnement, un toit terrasse est privilégié, ainsi que l’usage du bois brut en revêtement, destiné à se griser naturellement. La maison est un parallélépipède, forme idéale pour respecter les critères imposés par le PassivHaus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 FIBOIS BFC Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu VISITE D’UNE MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS À NEVERS (58) Adresse rue du bois d'ardenet 58000 nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville VISITE D’UNE MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS À NEVERS (58) Nevers latitude longitude 46.984283;3.136017

VISITE D’UNE MAISON PASSIVE OSSATURE BOIS À NEVERS (58) Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/