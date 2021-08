Hellimer Maison Bonnert Hellimer, Moselle Visite d’une maison lorraine de 1716 Maison Bonnert Hellimer Catégories d’évènement: Hellimer

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Bonnert

### Venez découvrir cette ancienne ferme restaurée et habitée, inscrite au titre des Monuments historiques. Des commentaires seront donnés sur le mode de construction, les matériaux, les décors, la restauration selon l’intérêt des visiteurs.

Gratuit. Visite extérieure libre, visite intérieure accompagnée.

Maison Bonnert 15 quartier de l'église, 57660 Hellimer Hellimer Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

