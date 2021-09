Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Hilaire de Chaléons Loire-Atlantique, Saint-Hilaire-de-Chaléons VISITE D’UNE MAISON EN OSSATURE BOIS, ISOLATION EN PAILLE ET ENDUIT TERRE INTÉRIEUR Saint-Hilaire de Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Hilaire de Chaléons, le samedi 16 octobre à 10:00

Venez décourvrir cette maison de 114 m², construite en ossature bois et proposant un bardage vertical brut et une isolation en botte de paille enduit terre intérieur. Cette construction écologique propose aussi : * un chauffage à poêle à pellets * un chauffe-eau solaire * des menuiseries mixte bois alu * une isolation de toiture en ouate de cellulose pulsée en rampants * des cloisons gyplat + plâtre _Une visite proposée par_ **_Echobat_** _en partenariat avec l’_**_Atelier Bas Carbone_** _et_ **_La maison de Bois_**_, dans le cadre de la 5e édition d’_**_Habiter Bois_**_. Un évènement_ **_Fibois Pays de la Loire_**_, association interprofessionnelle pour la promotion du bois en région Pays de la Loire._

Nombre de places limitées, inscription obligatoire

Journées nationales de l'architecture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T11:00:00

