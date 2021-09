Écouflant Ecouflant Écouflant, Maine-et-Loire Visite d’une maison bois Ecouflant Écouflant Catégories d’évènement: Écouflant

Maine-et-Loire

Visite d’une maison bois Ecouflant, 15 octobre 2021, Écouflant. Visite d’une maison bois

Ecouflant, le vendredi 15 octobre à 10:00

Vous êtes à la recherche d’un constructeur de maison en ossature bois à Angers, Nantes et ses environs, So Habitat vous propose des maisons respectueuses de l’environnement et cela depuis plus de 8 ans. Venez nous rendre visite à Ecouflant avec cette réalisation témoin. Les portes de cette réalisation seront ouvertes toute la journée du 15 octobre prochain pour échanger sur vos projets. _Une visite proposée par_ _**So Habitat**_ _dans le cadre de la 5e édition d’__**Habiter Bois**__. Un évènement_ **_Fibois Pays de la Loire_**_, association interprofessionnelle pour la promotion du bois en région Pays de la Loire._ Journées nationales de l’architecture Ecouflant Ecouflant Écouflant Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Écouflant, Maine-et-Loire Autres Lieu Ecouflant Adresse Ecouflant Ville Écouflant lieuville Ecouflant Écouflant