Visite d'une maison bois bioclimatique Maison individuelle,4 allée des Ormeaux,26120 Montélier, 16 octobre 2021, Montélier.

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre

La maison s’implante sur un terrain joliment arboré, reste d’un ancien verger au milieu d’un quartier pavillonnaire. Deux cerisiers bordent sa limite nord, tandis qu’un olivier et des pommiers occupent la parie sud. La façade sud largement vitrée, ouvre l’espace intérieur sur le jardin et laisse passer le soleil qui assure une partie du chauffage. Une pergolas crée un espace de transition entre dedans et dehors et permet de se protéger du soleil pendant la période chaude. L’enveloppe de la maison, son isolation et son étanchéité à l’air, ont été étudiées pour répondre aux standards Passive house. Cela se traduit par sa faible consommation d’énergie pour le chauffage. Elle a comme seul chauffage un poêle à bois placé au centre de la pièce à vivre. Des panneaux solaires disposés en toiture assurent une grande partie de la production d’eau chaude sanitaire.

