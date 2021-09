Annecy Maison bioclimatique en bois à Annecy-le-Vieux (74) Annecy, Haute-Savoie Visite d’une maison bioclimatique en bois à Annecy-le-Vieux (74) Maison bioclimatique en bois à Annecy-le-Vieux (74) Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Visite d’une maison bioclimatique en bois à Annecy-le-Vieux (74) Maison bioclimatique en bois à Annecy-le-Vieux (74), 15 octobre 2021, Annecy. Visite d’une maison bioclimatique en bois à Annecy-le-Vieux (74)

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Maison bioclimatique en bois à Annecy-le-Vieux (74)

Dotée d’une structure simple en panneaux CLT et d’espaces de vie définis en fonction de la lumière naturelle et de l’orientation, cette maison est construite pour tirer parti de toutes les facettes de son environnement. Construite autour d’une serre centrale pour les 2 premiers niveaux, elle gère sa relation avec l’extérieur au travers d’espaces tampons végétalisés, effaçant les limites entre intérieur et extérieur. Ces espaces jouent, en fonction des saisons, le rôle de tampons thermiques, de chauffage solaire, de générateur d’intimité, de jardins intérieurs ….. Une relation étroite est établie entre les plantes et les espaces à vivre. Visite de Pascal Brion, Archithèmes

Gratuit mais sur inscription par mail.

Journées nationales de l’architecture Maison bioclimatique en bois à Annecy-le-Vieux (74) 29 rue des Pommaries, Annecy Le Vieux Annecy Annecy-le-Vieux Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T16:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T16:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Maison bioclimatique en bois à Annecy-le-Vieux (74) Adresse 29 rue des Pommaries, Annecy Le Vieux Ville Annecy lieuville Maison bioclimatique en bois à Annecy-le-Vieux (74) Annecy