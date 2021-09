Visite d’une maison ancienne avec 3 habitations reconstituées La Chapelle-de-Brain, 18 septembre 2021, La Chapelle-de-Brain.

Visite d’une maison ancienne avec 3 habitations reconstituées 2021-09-18 – 2021-09-18 Parking marais de Gannedel Association Les Rives 35660

La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine La Chapelle-de-Brain

Visite d’une demeure avec reconstitution d’habitats traditionnels à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Cette demeure construite en 1574 à proximité des marais et de la Vilaine est probablement une habitation noble ou cléricale, elle a été transformée en ferme au XIXe siècle et est divisée en 3 logements paysans. Vous y découvrirez des intérieurs reconstitués de la région (meubles, objets usuels). Des costumes et des coiffes traditionnels du pays vous seront également présentés.

Depuis le parking de Gannedel, les visiteurs prennent le sentier de découverte des marais sur 1km (prévoir chaussures adaptées) en découvrant tout le long du chemin différentes photos. Un parking sera aussi situé à proximité de la maison pour les personnes qui ont du mal à marcher.

lesrives.35660@gmail.com +33 6 12 62 22 37

