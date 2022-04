Visite d’une ferme productrice d’osier « l’entretien » Saché, 28 septembre 2022, Saché.

Visite d’une ferme productrice d’osier « l’entretien » Saché

2022-09-28 18:30:00 – 2022-09-28 19:45:00

Saché Indre-et-Loire

Découvrez le métier d’osiériculteur vannier.

Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le jardin.

Qu’est-ce que l’osier? Comment ça pousse? Qu’est-ce qu’on en fait? L’Osier de Gué Droit vous invite à vivre une expérience unique au milieu des parcelles d’osier.

Vous serez guidés dans les installations et vous connaitrez les différentes étapes de la culture et la transformation en fonction de la saison.

La période d’entretien des parcelles anime l’exploitation, le désherbage manuel et mécanique est réalisé chaque jour. L’été, l’osier dans les champs a besoin de surveillance pour être accompagné dans son bon développement pour assurer une belle récolte.

info@osierprod.com https://www.osierprod.com/

Saché

