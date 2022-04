Visite d’une ferme productrice d’osier « l’entretien » Saché Saché Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saché

Visite d’une ferme productrice d’osier « l’entretien » Saché, 27 juillet 2022, Saché. Visite d’une ferme productrice d’osier « l’entretien » Saché

2022-07-27 18:30:00 – 2022-07-27 19:45:00

Saché Indre-et-Loire Découvrez le métier d’osiériculteur vannier.

Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le jardin.

Qu’est-ce que l’osier? Comment ça pousse? Qu’est-ce qu’on en fait? Saché

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saché Autres Lieu Saché Adresse Ville Saché lieuville Saché Departement Indre-et-Loire

Saché Saché Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sache/

Visite d’une ferme productrice d’osier « l’entretien » Saché 2022-07-27 was last modified: by Visite d’une ferme productrice d’osier « l’entretien » Saché Saché 27 juillet 2022 Indre-et-Loire saché

Saché Indre-et-Loire