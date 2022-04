Visite d’une ferme productrice d’osier « l’entretien »

2022-08-17 18:30:00 – 2022-08-17 19:45:00 Découvrez le métier d’osiériculteur vannier.

Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le jardin.

Qu’est-ce que l’osier? Comment ça pousse? Qu’est-ce qu’on en fait? info@osierprod.com https://www.osierprod.com/ dernière mise à jour : 2022-04-27 par

