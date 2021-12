Visite d’une ferme productrice d’osier « La récolte » Saché, 16 février 2022, Saché.

Visite d’une ferme productrice d’osier « La récolte » Saché

2022-02-16 15:30:00 – 2022-02-16 16:45:00

Saché Indre-et-Loire Saché Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

4 EUR Découvrez le métier d’osiériculteur vannier.

Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le jardin.

Qu’est-ce que l’osier? Comment ça pousse? Qu’est-ce qu’on en fait? L’Osier de Gué Droit vous invite à vivre une expérience unique au milieu des parcelles d’osier.

Vous serez guidés dans les installations et vous connaitrez les différentes étapes de la culture et la transformation en fonction de la saison.

La période de récolte et de tri anime l’exploitation et l’osier frais offre des couleurs chatoyantes soit dans les champs, soit dans l’atelier.

Votre découverte du matériau osier ira même jusqu’à son expérimentation…

Prévoyez des vêtements adaptés à la météo et des chaussures pour explorer les champs.

La période de récolte et de tri anime l’exploitation et l’osier frais offre des couleurs chatoyantes soit dans les champs, soit dans l’atelier.

Votre découverte du matériau osier ira même jusqu’à son expérimentation…

info@osierprod.com http://www.osierprod.com/

Crédit Photo Patrick Boyer

Saché

