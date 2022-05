Visite d’une ferme engagée dans une filière de lait équitable Récréaferme Cléguérec Catégories d’évènement: Cléguérec

Venez découvrir le fonctionnement d’une exploitation laitière et échanger avec nous sur notre engagement dans une démarche de lait équitable. Notre exploitation est aussi une ferme pégagigique particulièrement adaptée à l’éveil des enfants. Enfin, nous pratiquons la médiation animale.

Accès libre

FaireFrance, la démarche de lait équitable
Récréaferme
22 Quélénesse 56480 Cléguérec

