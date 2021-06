Le Tronquay La grand Fray Eure, Le Tronquay Visite d´une ferme en grandes cultures et élevage de moutons présentation des animaux de la basse-cour normande La grand Fray Le Tronquay Catégories d’évènement: Eure

Le Tronquay

Visite d´une ferme en grandes cultures et élevage de moutons présentation des animaux de la basse-cour normande La grand Fray, 19 juin 2021-19 juin 2021, Le Tronquay. Visite d´une ferme en grandes cultures et élevage de moutons présentation des animaux de la basse-cour normande

du samedi 19 juin au dimanche 20 juin à La grand Fray

Venez partager notre passion et découvrir notre ferme. Nous vous invitons dans le cadre paisible d’un manoir du XVIe siècle à 5 minutes du beau village classé de Lyons-la-Forêt. Présentation des cultures autour de la ferme et visite des champs : blé, orge, maïs, lin, colza. Présentation des animaux normands de notre basse-cour.

Sur réservation

Découverte des cultures et des races. Normandes La grand Fray 101 avenue Brémontier 27480 Le Tronquay Le Tronquay Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T14:30:00 2021-06-19T19:00:00;2021-06-20T14:30:00 2021-06-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Le Tronquay Étiquettes évènement : Autres Lieu La grand Fray Adresse 101 avenue Brémontier 27480 Le Tronquay Ville Le Tronquay lieuville La grand Fray Le Tronquay