VISITE D'UNE FERME DU LARZAC MÉRIDIONAL
Sorbs

Sorbs

VISITE D'UNE FERME DU LARZAC MÉRIDIONAL
Sorbs

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 12:00:00

Sorbs Hérault Sorbs Venez découvrir un élevage typique des Causses du Larzac avec ses brebis et ses vaches mais aussi sa mare naturelle ainsi que sa lavogne. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Venez découvrir un élevage typique des Causses du Larzac avec ses brebis et ses vaches mais aussi sa mare naturelle ainsi que sa lavogne. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. contact@cpie-causses.org +33 4 67 44 75 79 Venez découvrir un élevage typique des Causses du Larzac avec ses brebis et ses vaches mais aussi sa mare naturelle ainsi que sa lavogne. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Sorbs

