Visite d'une ferme bio et du site avoisinant Bannalec, 29 janvier 2023, Bannalec. Ferme Kimerc'h Lieu-dit Koad Kimerc'h Bannalec Finistère

Finistère RBBBM vous invite à visiter la ferme Kimerc’h, Douarou Koad à Bannalec.

Découverte de cet élevage bovin sans intrants, fabrication de fromage bio mais aussi du site proche des sources du Belon et de sa “motte médiévale”. Covoiturage à 14h30, place Lindenfels à Moëlan, puis à 14h40 à l’OT de Riec. rbbbm29@gmail.com +33 6 79 94 41 66 http://rbbbm.bzh/ Lieu-dit Koad Kimerc’h Ferme Kimerc’h Bannalec

