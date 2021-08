Beaune Beffroi de Beaune Beaune, Côte-d'Or Visite d’une exposition intitulée « Sous le beffroi exactement » au Beffroi de Beaune Beffroi de Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

**L’exposition** Une exposition intitulée « Sous le beffroi exactement », réalisée en partenariat avec les Archives municipales, invite les visiteurs à se plonger dans l’histoire singulière de ce monument historique. Elle invite aussi à la réflexion sur le temps qui passe, en établissant un parallèle avec la fonction première du beffroi qui est d’indiquer l’heure avec exactitude. Son titre est un clin d’œil à l’une des chansons figurant dans le film Anna (1966) de Pierre Koralnik, écrite par Serge Gainsbourg et interprétée par Anna Karina. Égérie des “sixties”, l’actrice évoque l’arrivée de l’été et la légèreté – que nous souhaitons retrouver après des mois de fermeture des lieux culturels. « Sous le soleil exactement Pas à côté, pas n’importe où Sous le soleil, sous le soleil Exactement Juste en dessous »

Visite gratuite

