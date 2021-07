Pointe-Noire Habitation Samana Beauséjour Pointe-Noire Visite d’une exposition d’artiste Habitation Samana Beauséjour Pointe-Noire Catégorie d’évènement: Pointe-Noire

le samedi 18 septembre

Exposition d’art moderne de l’artiste peintre Petra Rakebrandt, coach de vie et méditation, artiste, auteure, vivant en Guadeloupe depuis 2007. Dans son art, elle exprime ses émotions. Elle aimerait faire comprendre l’importance de s’exprimer, de trouver la confiance en soi. Depuis l’e te 2018 où elle a fait des études à l’école Academia del Giglio à Florence en Italie, elle utilise surtout l’acrylique sur toile et un mélange d’acrylique et de crayon. visite commentée d’une exposition d’artiste Habitation Samana Beauséjour Pointe noire Pointe-Noire

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T16:00:00

