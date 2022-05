Visite d’une exploitation viticole et céréalière Sainte-Verge Sainte-Verge Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sainte-Verge Deux-Sèvres Sainte-Verge EUR L’Association Bocage Pays Branché et un agriculteur thouarsais présenteront un bel éventail d’actions en faveur de la biodiversité : plantation de haies, de bandes fleuries, valorisation agronomique des déchets verts, etc… De belles idées reproductibles chez soi à prendre ! Avec la participation du service déchets de la Communauté de Communes du Thouarsais.

Visite proposée dans le cadre de la fête de la nature. L’Association Bocage Pays Branché et un agriculteur thouarsais présenteront un bel éventail d’actions en faveur de la biodiversité : plantation de haies, de bandes fleuries, valorisation agronomique des déchets verts, etc… De belles idées reproductibles chez soi à prendre ! Avec la participation du service déchets de la Communauté de Communes du Thouarsais.

