Visite d’une exploitation maraîchère Bretteville-sur-Ay, jeudi 1 août 2024.

Visite d’une exploitation maraîchère Bretteville-sur-Ay Manche

Venez découvrir une exploitation de légumes biologiques. La visite des serres permettra d’aborder les différentes techniques de mise en culture et de lutte contre les ravageurs. Elle sera suivie d’un temps d’échange avec le maraîcher et d’une dégustation de soupes de différents légumes de saison. Réservation obligatoire en ligne.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 15:00:00

fin : 2024-08-01 16:30:00

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie tourisme@cocm.fr

