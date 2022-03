Visite d’une exploitation Coopérative fromagère Jeune Montagne Laguiole Catégories d’évènement: Aveyron

Laguiole

Partez à la rencontre d’un éleveur de Jeune Montagne et de ses vaches. Il vous invite à entrer dans son étable, sa grange, son pâturage et répond à toutes vos questions sur son métier et son fromage, fabriqué dans le respect du cahier des charges de l’Appellation d’Origine Laguiole. Profitez d’un goûter gourmand au sein de la ferme. Suit enfin un moment unique et privilégié : la traite des vaches.

2022-06-17T16:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T16:00:00 2022-06-18T18:00:00

