2022-11-12 – 2022-12-24 EUR Visite guidée de la plus ancienne distillerie d’Alsace suivie d’une dégustation aux pieds des alambics. Découvrez un savoir-faire rare et ancestral dans un cadre chaleureux et artisanal qui anime la famille Lehmann depuis 6 générations. D’excellents whisky, eaux-de-vie et liqueurs sont au rendez-vous. Laissez-vous guider par le distillateur dans sa création et dégustez de savoureux produits. +33 3 88 08 66 65 dernière mise à jour : 2022-11-10 par

