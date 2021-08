Feuges Église Saint-Benoit Aube, Feuges Visite d’une des plus anciennes église de l’Aube Église Saint-Benoit Feuges Catégories d’évènement: Aube

### Découvrez une petite église champenoise romane, abritant un Christ en croix attribué au Maître de Chaource. Cette charmante église champenoise, au clocher pointu, est datée du XIIe siècle. La chapelle sud a été rajoutée au XVIe siècle.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez une petite église champenoise romane, abritant un Christ en croix attribué au Maître de Chaource. Église Saint-Benoit Rue de l'église, 10150 Feuges Feuges Aube

2021-09-19

