Cette demeure construite en 1574 à proximité des marais et de la Vilaine est probablement une habitation noble ou cléricale, elle a été transformée en ferme au 19ème s. Vous y découvrirez des intérieurs reconstitués de la région (meubles, objets usuels). Des costumes et des coiffes traditionnels du pays vous seront également présentés. _Lieu de départ : parking de Gannedel avec des photos sur le chemin._ _Un parking sera aussi situé à proximité de la maison pour les personnes qui ont du mal à marcher._

Entrée libre. Stationnement prévu à 1 km, marche jusqu’à la maison par le sentier de découverte des marais

Transformée en ferme au 19ème s., elle est divisée en 3 logements paysans.

