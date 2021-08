Laguiole Coutellerie de Laguiole Honoré Durand Aveyron, Laguiole Visite d’une coutellerie artisanale Coutellerie de Laguiole Honoré Durand Laguiole Catégories d’évènement: Aveyron

Laguiole

Visite d’une coutellerie artisanale Coutellerie de Laguiole Honoré Durand, 18 septembre 2021, Laguiole. Visite d’une coutellerie artisanale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Coutellerie de Laguiole Honoré Durand

Nous vous proposons de découvrir nos métiers et de partager l’émotion du couteau de Laguiole à travers une visite gratuite de l’atelier Couteliers. Pour la première partie de la visite, vous vous installez dans notre amphithéâtre. Un professionnel réalise un exposé sur le couteau Laguiole : son histoire et ses légendes, son évolution, pourquoi les vrais et les faux Laguiole, également comment aiguiser un couteau,… Puis, en seconde partie de la visite, vous passez dans l’atelier Coutelier. Un de nos Couteliers vous fait la démonstration du façonnage du manche d’un Laguiole. Visite en langue française. Possibilité de suivre la visite en langue anglaise et en langue allemande par le prêt d’un guide écrit. Découvrir nos métiers et partager l’émotion d’un véritable couteau de Laguiole. Coutellerie de Laguiole Honoré Durand Route d’Aubrac, Zone artisanale La Poujade, 12210 Laguiole Laguiole Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:10:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:10:00;2021-09-18T15:45:00 2021-09-18T16:25:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:40:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:10:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:10:00;2021-09-19T15:45:00 2021-09-19T16:25:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:40:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Laguiole Autres Lieu Coutellerie de Laguiole Honoré Durand Adresse Route d'Aubrac, Zone artisanale La Poujade, 12210 Laguiole Ville Laguiole lieuville Coutellerie de Laguiole Honoré Durand Laguiole