Morbihan

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin d’iris

Collection d’iris venus du monde entier ; exceptionnelle palette de couleurs, de formes et de parfums. C’est cette merveilleuse fleur que vous pourrez librement admirer et choisir au mois de mai et début juin en parcourant le jardin de présentation.

Entrée Libre et gratuite / A partir de début juin, il est prudent de s’assurer de l’état de la floraison par téléphone.

Plus de 2000 variétés parmi les meilleures obtentions mondiales et créations personnelles. Jardin d’iris Trévingard, 56130, Bubry, Morbihan, Bretagne Bubry Morbihan

