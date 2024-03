Visite d’une chèvrerie Chèvrerie Bauduron Montambert, jeudi 22 août 2024.

Le temps d’une visite, Pierre et Magali vous feront découvrir leur exploitation où ils élèvent et produisent du fromage de chèvres issu de l ‘agriculture biologique.

Inscription à l ‘Office du Tourisme au 03 86 30 43 10 au plus tard la veille avant 17h30 0 0 EUR.

Début : 2024-08-22 16:30:00

fin : 2024-08-22

Chèvrerie Bauduron 3 Route de Briffault

Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté tourisme@rivesdumorvan.fr

