Visite d’une chèvrerie et fromagerie (Baladez curieux) Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Visite d’une chèvrerie et fromagerie (Baladez curieux) Montbrun-les-Bains, 1 mars 2022, Montbrun-les-Bains. Visite d’une chèvrerie et fromagerie (Baladez curieux) Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale – Pays de Montbrun les Bains L’Autin Montbrun-les-Bains

2022-03-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-30 15:00:00 15:00:00 Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale – Pays de Montbrun les Bains L’Autin

Montbrun-les-Bains Drôme Face au Mont Ventoux, c’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons pour vous faire découvrir notre ferme avec son troupeau de chèvres et déguster nos excellents fromages. montbrun@baronnies-tourisme.com +33 4 75 28 82 49 http://baronnies-tourisme.com/ Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale – Pays de Montbrun les Bains L’Autin Montbrun-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale - Pays de Montbrun les Bains L'Autin Ville Montbrun-les-Bains lieuville Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale - Pays de Montbrun les Bains L'Autin Montbrun-les-Bains Departement Drôme

Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrun-les-bains/

Visite d’une chèvrerie et fromagerie (Baladez curieux) Montbrun-les-Bains 2022-03-01 was last modified: by Visite d’une chèvrerie et fromagerie (Baladez curieux) Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 1 mars 2022 Drôme Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains Drôme