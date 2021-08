Scherwiller Chapelle Sainte-Odile Bas-Rhin, Scherwiller Visite d’une chapelle du XIIe siècle célébrant sainte Odile Chapelle Sainte-Odile Scherwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Sainte-Odile Gratuit. Entrée libre.

Selon l’historien Alfred Pfleger, la chapelle, mentionnée dès 1118, est sans doute le sanctuaire le plus ancien d’Alsace consacré à la sainte. Chapelle Sainte-Odile Rue Saint-Odile, 67750 Scherwiller Scherwiller Bas-Rhin

