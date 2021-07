Visite d’une chambrée de soldats du règne de Louis XIV Citadelle de Besançon – Patrimoine mondial, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Besançon.

Visite d’une chambrée de soldats du règne de Louis XIV

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Citadelle de Besançon – Patrimoine mondial

Découvrez ce nouvel espace permanent : une chambrée de soldats de l’époque de Louis XIV, accompagnés d’une médiatrice. Cette évocation fidèle, avec mobilier et objets, d’un intérieur dédié à la vie des soldats du Roi Soleil permet aux visiteurs de s’immerger dans leur quotidien et de découvrir une autre facette de ce site unique. Dans ce lieu d’exposition totalement accessible, petits et grands pourront vivre une expérience inédite en profitant d’outils de médiation originaux : effets sonores, dispositif de réalité virtuelle … Projet soutenu par la DRAC Bourgone-Fanche-Comté, la Région Bourgogne Franche-Comté, le Département du Doubs et Grand Besançon Metropole. Mécènes : Pateu-Robert et C3B. **A noter**: Départs de visite, Samedi et Dimanche, à 10h, 11H, 14H, 15H, 16H, 17H. Durée : 30 min

Toutes les animations sont gratuites. Entrée Citadelle gratuite et accès libre aux trois Musées.

Citadelle de Besançon – Patrimoine mondial 99 rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon Besançon Doubs



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00