Visite d’une carrière de granit rose Perros-Guirec, jeudi 24 octobre 2024.

Depuis quand et comment le granit est-il extrait d’une

carrière ? Quel type de granit est exploité à La Clarté ? Pour

quels usages ? Qui sont les hommes du granit ? Où et

comment travaillent-ils ? Voici quelques questions qui

trouvent leurs réponses au cours de cette visite et de cette

découverte des célèbres carrières de Perros-Guirec.

A partir de 8 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-24 09:30:00

fin : 2024-10-24 11:30:00

45 Rue des Carrières

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne lamaisondulittoral@perros-guirec.com

