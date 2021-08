Bordeaux SNCF Dépôt traction de Bordeaux Bordeaux, Gironde Visite d’une cabine de conduite TER et essai en simulateur de conduite SNCF Dépôt traction de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Visite d’une cabine de conduite TER et essai en simulateur de conduite SNCF Dépôt traction de Bordeaux, 18 septembre 2021, Bordeaux. Visite d’une cabine de conduite TER et essai en simulateur de conduite

le samedi 18 septembre à SNCF Dépôt traction de Bordeaux Gratuit. Sur inscription. Jauge : groupe de 4 personnes. Chaussures fermées.

Venez découvrir la conduite des TER auprès d’un conducteur TER et faites un essai sur notre simulateur de conduite. SNCF Dépôt traction de Bordeaux 133 Bis rue Amédée Saint Germain, 33800 Bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu SNCF Dépôt traction de Bordeaux Adresse 133 Bis rue Amédée Saint Germain, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville SNCF Dépôt traction de Bordeaux Bordeaux