le samedi 18 septembre à Gare Limite de 4 places par groupe et par cabine en fonction des mesures sanitaires en vigueur

Mettez-vous à la place du conducteur dans sa cabine, échangez avec lui sur son métier et repartez avec votre photo souvenir. Gare 5 avenue Pierre-Sémard 18100 Vierzon Vierzon Les Grandes Crèles Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00

