Le Clos de la Lande Lanvollon Ctes-d’Armor

2022-10-28 – 2022-10-28

Lanvollon

Ctes-d’Armor

Les Semaines du Tourisme Economique et des savoir-faire tiendront leur deuxième édition du 24 octobre au 6 novembre 2022. L’Office de Tourisme Falaises d’Armor participe et a mobilisé un panel varié de ses partenaires. Durant deux semaines en Bretagne, des entreprises ouvrent exceptionnellement leurs portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire. En Falaises d’Armor, les brasseurs, producteurs, créateurs, prestataires de séjours, vous ouvrent leurs coulisses.

LA BRASSERIE GALACTIQUE

Ouverte depuis deux ans, la brasserie Galactique propose une large gamme de bières bio, pour tous les goûts et toutes les saisons, en favorisant les circuits courts.

Rémi vous propose une visite de sa brasserie et une rencontre pour tout savoir sur le malt et le houblon, découvrir le processus du brassage, et déguster des bières locales mais intersidérales !

