du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Loge maçonnique

### Découverte d’un temple maçonnique classé monument historique. Soyez les hôtes privilégiés d’un bâtiment maçonnique unique en France, possédant encore un ensemble de décors maçonniques classiques datés et complets, d’une loge nommée L’Accord Parfait fondée en 1776, témoin très important de l’histoire du mouvement en France. Peu de temples maçonniques sont ouverts au public. Cet héritage du passé est ouvert et est le seul classé Monument Historique ! Vous êtes les bienvenus dans cet immeuble rochefortais, ce complexe maçonnique abrite une bibliothèque de 4 600 ouvrages et un atelier où travaillent les franc-maçons. Vous pourrez poser toutes vos questions, démistyfiant ainsi le fantasme du secret maçonnique

Gratuit. Entrée libre, limitée à 19 personnes par visite. Inscription possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu Loge maçonnique Adresse 63, avenue La Fayette 17300 Rochefort Ville Rochefort lieuville Loge maçonnique Rochefort