Visite d’un superbe jardin en ville – découverte de l’art floral japonais (ikebana) Jardin Hana-ryu La Rochelle, samedi 1 juin 2024.

Visite d’un superbe jardin en ville – découverte de l’art floral japonais (ikebana) Visite libre du jardin et découverte de l’art floral japonais. 1 et 2 juin Jardin Hana-ryu La visite du jardin est gratuite. L’atelier ikebana est sur inscription et pour un coût de 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre du jardin et découverte de l’art floral japonais.

Découvrez les sculptures de Dany IO au gré de votre parcours.

Exposition d’ikebana (art floral japonais) dans un atelier attenant. Conférence – démonstration d’ikebana suivi par la possibilité de vous laisser tenter par la réalisation d’un petit ikebana.

Jardin Hana-ryu 232 Avenue des Corsaires 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Bel Air Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://hanaryu.com Nadège et Claude vous ouvrent les portes de leur jardin qui reflète leur goût pour la nature et les influences de leurs voyages, dans les pays méditerranéens et surtout le Japon qui les a imprégnés durablement.

Les 500 m² du jardin mettent à profit les orientations : zone humide au nord, plus sèche au sud. Il en découle une grande variété de végétaux permettant d’offrir plusieurs points de vue. Un jardin de ville surprenant par les arbres qui lui font un écrin et par l’impression de fraîcheur qui s’en dégage, enchanteur avec le bruit du vent dans les arbres et le chant des oiseaux, envoutant par le parfum des fleurs. Possibilité de se garer sur le trottoir en face de la maison

©Berthomet