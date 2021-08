Visite d’un prieuré roman Prieuré de Sainte-Gemme, 18 septembre 2021, Sainte-Gemme.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Prieuré de Sainte-Gemme

### Venez découvrir le prieuré, son église et les bâtiments des moines. Le **prieuré roman de Sainte-Gemme** garde des éléments remarquables. Vous pourrez voir la grande prieurale et les bâtiments claustraux. Son église, réduite à sa nef, est précédée d’une avant-nef surmontée d’une tribune, structure unique en Saintonge. Des bâtiments monastiques restent le cloître, les ouvertures de la salle capitulaire et le bâtiment Ouest avec la façade soutenue et décorée d’arcs aveugles. Des chapiteaux romans à décor animalier et végétal sont encore visibles dans l’église et dans le cloître. Dans **le musée attenant** à l’église des collections de sculptures médiévales et ethnographiques sont présentées. L’évolution du prieuré est expliquée avec des films d’animation **3D**, sur grand écran. Vidéos : Le site de Sainte-Gemme: [https//youtu.be/PyLXUAJ2Y4Q](https://youtu.be/PyLXUAJ2Y4Q) Le prieuré de Sainte-Gemme vu du ciel: [https//youtu.be/hCNlqNijrzA](https://youtu.be/hCNlqNijrzA) Le prieuré de Sainte-Gemme au Moyen Âge: [https//youtu.be/APHKjeqmHck](https://youtu.be/APHKjeqmHck)

Gratuit.

Prieuré de Sainte-Gemme 3 rue du Prieuré, 17250 Sainte-Gemme Sainte-Gemme Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00