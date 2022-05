Visite d’un petit jardin privé Maison La Vie en Roses Montarlot Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Maison La Vie en Roses Montarlot Petit jardin privé, situé en lisière de boisement dans la vallée de l’Orvanne et entièrement créé par sa propriétaire passionnée de rosiers anciens et de sculpture. Maison La Vie en Roses Montarlot 8 rue Grande 77250 Montarlot Moret-Loing-et-Orvanne Montarlot Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T19:00:00

