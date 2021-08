Mâlain Musée du groupe archéologique du mesmontois Côte-d'Or, Mâlain Visite d’un musée local Musée du groupe archéologique du mesmontois Mâlain Catégories d’évènement: Côte-d'Or

### Musée local certes, mais pas banal ! * **Salle du mobilier médiéval :** poteries, céramiques, objets de la vie courante, monnaies… * **Salle du mobilier gallo-romain retrouvé sur le site de Mediolanum :** travail du métal, bijoux, fibules, maquettes… * **Salle du Trou du Diable :** occupation de la grotte, fin du paléolithique, début du néolithique * **Un intérieur paysan de la fin du XIXème siècle** * **Une très belle collection de minéraux** * **Présentation d’une salle de classe de l’ancien temps**

Tarif : 2€. Gratuit jusqu’à 16 ans inclus.

Musée du groupe archéologique du mesmontois 14 rue du Mont Chauvin, 21410 Mâlain

