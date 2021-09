Visite d’un Moulin à vent de Provence. Maison du Tourisme d’Allauch, 18 septembre 2021, Allauch.

Visite d’un Moulin à vent de Provence. Située à 228 mètres d’altitude, au pied du massif du Garlaban, Allauch de par sa situation géographique et son exposition au vent, accueille depuis le XIIème siècle des moulins à vent bâtis dans la tradition provençale, servant à moudre les céréales et autres grains. Le Moulin Louis Ricard ouvrira ses portes gratuitement de 10h à 12h et de 14h à 17h durant les journées du patrimoine les samedi 18 et dimanche 19 septembre. Les billets d’entrée gratuits sont à retirer à la Maison du Tourisme juste avant la visite. A faire en famille à partir de 3 ans. Gratuit. Le meunier conte l’histoire des moulins et explique la transformation du vent en force motrice et du blé en farine mais une démonstration complète (ailes en mouvement) n’est possible qu’en présence d’un vent suffisant. Moulin Louis Ricard se situe sur l’Esplanade Frédéric Mistral 13190 Allauch Tél : 04 91 10 49 20

Maison du Tourisme d’Allauch Place Frédéric Mistral, 13190 Allauch Allauch Bouches-du-Rhone



